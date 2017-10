Jorge Jesus admitiu que só no treino de quarta-feira, horas antes do jogo, é que terá certezas sobre se Doumbia e Fábio Coentrão poderão defrontar a Juventus."Até ao dia de hoje, estão em condições de amanhã jogarem. Fazemos sempre um treino e às vezes acontecem coisas para o qual não estamos preparados. Se nada acontecer, tanto o Doumbia como o Fábio vão ser convocados", disse o treinador do Sporting na conferência de antevisão à partida da 3.ª jornada da Liga dos Campeões.