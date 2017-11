Jorge Jesus explicou com mais detalhes, no programa 'Alta Definição' da SIC - que vai para o ar no sábado às 14 horas -, a sua intensa forma de estar num treino, nomeadamente a maneira como os jogadores reagem ao seu estilo quando confrontados com correções."Tenho uma forma muito interventiva de entrar naquilo que eles fazem bem ou não e pressiono-os no sentido de fazer sentir que aquela não era a decisão que eu queria para a equipa. Há muitos que dizes uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez e psicologicamente ficam afetados, acham que o treinador os persegue. (...) Costumo depois chamar-lhes a atenção: 'Se tu não consegues controlar a minha pressão, nunca vais controlar a pressão do jogo. Isto é uma forma de treinares. Se não, quando tiveres 50 mil a assobiar vais pedir para sair do jogo", contou o timoneiro leonino no teaser revelado esta sexta-feira pela SIC.Esta será a emissão 400 do programa de Daniel Oliveira, onde Jesus passará em revista os seus 63 anos num "registo muito pessoal e invulgar", como explicou o autor do formato.