Jorge Jesus está à espera de encontrar um Barcelona forte amanhã, em Alvalade, em jogo da 2.ª jornada da Liga dos Campeões. Em entrevista à 'Marca', o treinador do Sporting assume que vai defrontar uma equipa diferente daquela que seria com... Neymar."Neymar é um dos grandes. Dos poucos que criam. Dos melhores do mundo. Dembélé não é igual. É um grande jogador, mas não é um criativo. Nunca se podem pôr barreiras a um tipo como Neymar e o Barça é menos forte sem ele. Suárez, Messi e Neymar são jogadores aos quais não podes dar opções. Sem o brasileiro temos um problema a menos, mas também há Iniesta e outros. Seguramente que vamos fazer um bom jogo contra eles", afirmou o técnico.E prosseguiu, assumindo que a vitória frente ao Olympiacos na primeira jornada por 3-2 deu algum 'fôlego' aos leões. "Temos muita responsabilidade. Agora o Sporting tem de ganhar pontos. Estamos convencidos de que podemos conseguir algum frente ao Barça".