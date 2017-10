Continuar a ler

O FC Porto vai defrontar o Lusitano de Évora no Restelo e Jesus admitiu que a Taça de Portugal perde brilho com estas alterações de estádio. Mas, por outro lado, lembrou que "é preciso ter condições" para albergar estas partidas.



"Claro que perde, a Taça de Portugal é exatamente isso mas os clubes têm de ter o mínimo de condições. Assim sendo, acho bem alterar-se o local do jogo. Mas no campo do Oleiros fizeram tudo para lhe dar condições e a FPF aprovou-o. Conheço o campo do Lusitano, onde vi jogos da seleção B - do treinador Mário Wilson, que já não está cá -, agora não sei, se calhar já não tem condições para a transmissão de TV. Foge um pouco à realidade da Taça mas é preciso ter condições." Adiantando que fará alterações no onze precisamente pelo encontro se disputar num sintético , Jesus destacou ainda a diferença que, no espaço de cinco dias, a equipa vai encontrar, ao atuar primeiro em Oleiros e depois na casa da Juventus: "Se a FPF aprovou, vamos jogar lá. (...) Mas joguei em tantos pelados, nem havia sintéticos na altura, e ainda estou cá. É o que vamos fazer, com todo o gosto em ir àquela terra. Jogarão os que acho melhores para amanhã, porque passado cinco dias estaremos em Turim, é uma diferença enorme. Mas temos de estar preparados."

O Sporting vai na quinta-feira a Oleiros para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e lá jogará num relvado sintético, algo que desagrada a Jorge Jesus, crítico desta estirpe de relvados. No entanto, o treinador dos leões sublinhou o "gosto" com que a sua equipa irá àquela vila, até pela dedicação das suas gentes em tentar que o encontro fosse no seu estádio."Temos todo o gosto em ir a Oleiros jogar, pois a Taça é uma festa para muitos clubes e vilas que se promovem com esta prova. Oleiros não tem sido assim noutros sentidos, infelizmente, com os incêndios. Temos gosto em ir lá e partilhar com eles a vontade deles em fazer o jogo ali. Nunca nos opusemos a ir lá, tem a ver apenas com o sintético, que não é compativel com uma equipa profissional. Tivemos o jogo da Seleção em Andorra, devia ser proibido haver campos sintéticos, já explicámos porquê. Mas vamos jogar a um sintético e vamos com todo o gosto", vincou o treinador leonino na conferência de imprensa.