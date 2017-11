Confrontado com o facto de Nico Gaitán ter sido oferecido ao Sporting , Jorge Jesus deixou elogios ao argentino que atua no Atlético Madrid e desejou poder voltar a orientá-lo. No entanto, lembrou que a realidade traz um cenário totalmente diferente"Eu é que o fui buscar à Argentina quando ele era um miúdo, sou tendencioso para falar do valor do Nico. É um grande jogador e se eu puder ter os grandes jogadores fico satisfeito. Mas uma coisa é o gostar, outra é a realidade, e a realidade, na minha previsão, é incompatível. Para aquilo em que ele está e o Sporting. Sei os números dele e penso que é impossível", disse o técnico leonino na conferência de antevisão ao jogo com o P. Ferreira (domingo, 18 horas.