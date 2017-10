Após mais uma casa cheia - diante do FC Porto voltaram a estar mais de 47 mil espectadores em Alvalade -, Jorge Jesus salientou o apoio dado pelos adeptos do Sporting à equipa."Parabéns aos adeptos do Sporting, acho que o clube devia ser um caso de estudo pelos adeptos. Há tantos anos que não ganha aqueles títulos consecutivos e parece que cada vez há mais sportinguistas", disse o timoneiro verde e branco à Sport TV.