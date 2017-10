Continuar a ler

Sérgio disse que ia ser campeão: "Quando dizemos a palavra certeza não é com certeza absoluta, é a mesma convicção do treinador do Sporting e penso eu do Benfica. Os rivais têm de acreditar que podem chegar lá. Para mim é tudo normal, não é falta de humildade, é uma forma de às vezes dar aos jogadores uma confiança maior."



Mantém-se uma luta a três? "Futebol não é 'se', é o que aconteceu até esta jornada. O FC Porto e o Sporting têm sido os melhores mas claro que o Benfica esta na luta, não tenho dúvidas. São equipas habituadas a estar por cima.



Ausência de Coentrão por lesão. "Fez uma entorse durante a semana, nem foi no jogo com o Barcelona. Como era entorse pensávamos que podíamos recuperá-lo mesmo com o tornozelo inchado mas no teste de hoje de manhã não nos deu feedback positivo."

À Sport TV, Jorge Jesus destacou o "excelente jogo" proporcionado por Sporting e FC Porto, sublinhando que se tratou de uma partida dividada em Alvalade, onde imperou o nulo."Sérgio Conceição disse que perdeu dois pontos? É a opinião dele. Na prmeira parte, o FC Porto foi melhor, na segunda o Sporting. Na primeira parte tivemos dificuldades em acompanhar a velocidade do FC Porto, notou-se que alguns jogadores ficaram fatigados depois da partida com o Barcelona. Na segunda parte estivemos melhor porque a equipa do FC Porto começou a ficar cansada e as equipas ficaram niveladas em termos de intensidade física. Foi um excelente jogo durante os 90 minutos, bem disputado tecnicamente. Não houve golos mas até ao jogo de hoje o Sporting e o FC Porto mostraram que são as duas melhores equipas. Daqui para a frente logo se vê, as equipas têm ciclos. Portanto, não era este o resultado que queríamos, pretendíamos trabalhar em cima de uma vitória para sermos primeiros mas compreendo alguns jogadores nossos hoje não estarem ao seu nível e jogando contra o FC Porto, que é forte, equilibrar o jogo é sinónimo de que a equipa defensivamente está muito forte".