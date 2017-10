A poucas horas de subir ao relvado do Juventus Stadium para disputar o encontro da 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões (19H45), Jorge Jesus acredita num bom resultados dos leões, mas reconhece as dificuldades que vão encontrar em Turim."Achamos que temos uma pontinha de possibilidade de passar da fase de grupos, mas o Sporting já está a ganhar por termos jogado com o Barcelona, de jogarmos hoje em Itália com todo o mundo a olhar para nós... Este jogo vai acrescentar a responsabildade de demonstrarmos que temos equipa para jogar com uma das 5 melhores da Europa, sendo que duas delas estão no nosso grupo, Barcelona e Juventus. Confiamos muito no nosso trabalho, nos jogadores. Temos capacidade para mostrar capacidades que os outros julgam que nós não temos", afirmou esta quarta-feira à Sporting TV.E prosseguiu: "A Juventus está recheada de grandes jogadores, muito mais conhecidos na Europa nos últimos 3 anos em que foram duas vezes à final da Champions. A Juventus não precisa de apresentações, o Sporting é que precisa. O Sporting precisa de se apresentar à Europa nestes jogos".