Jorge Jesus: «É como se fosse o meu primeiro título»

Jorge Jesus vincou este domingo que a conquista da Taça da Liga é um dos objetivos do Sporting para esta temporada. Destacando que o FC Porto é um rival de grande categoria o treinador leonino deu conta da ambição da equipa em regressar a Alvalade no sábado com o troféu."Esta é a nossa primeira decisão da época e queremos fazer tudo para sair de lá só no sábado, porque é sinal que vamos à final", disse JJ.Já com 5 Taças da Liga na carreira, Jesus acrescentou que a conquista de um troféu tem sempre grande valor: "Uns são mais importantes do que outros, mas são sempre títulos e estou super entusiasmado".