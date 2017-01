Fúria sportinguista levou mesmo à presença da polícia no relvado

Com esta sanção, Jesus não estará no banco no duplo encontro com o Chaves, primeiro no sábado, para a Liga NOS, e depois no dia 17 para os quartos-de-final da Taça de Portugal. O regresso ocorrerá, assim, no dia 21, contra o Marítimo, para o campeonato.



Recorde-se que Jesus, por estar suspenso preventivamente, falhou a última partida dos leões, contra o Feirense, no fim de semana. Com esta sanção, Jesus não estará no banco no duplo encontro com o Chaves, primeiro no sábado, para a Liga NOS, e depois no dia 17 para os quartos-de-final da Taça de Portugal. O regresso ocorrerá, assim, no dia 21, contra o Marítimo, para o campeonato.

Jorge Jesus foi suspenso por 15 dias, apurou, na sequência da expulsão no final do encontro em Setúbal , que redundou na eliminação do Sporting da Taça CTT.Na partida em questão, contra o Vitória, o timoneiro verde e branco recebeu ordem de expulsão já após o apito final, na sequência dos protestos dos elementos sportinguistas junto do árbitro, devido ao penálti assinalado a favor dos sadinos que terminou no golo que eliminou os lisboetas daquela competição.