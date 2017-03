Continuar a ler

"Queremos, dentro do que temos feito nestes 5 jogos, ter um bom comportamento, qualidade, ser uma equipa alegre e dar alegrias aos nossos adeptos porque eles são especiais", explicou o treinador da equipa de Alvalade, concretizando, de seguida, o seu ponto de vista em relação aos adeptos."São especiais, porque estamos no 3.º lugar, a correr para a frente, praticamente sem possibilidades e eles não se afastam. Cada vez acreditam mais no projeto desta equipa e, portanto, temos a responsabilidade de ser Sporting, jogar sempre para ganhar e satisfazer os adeptos em todos os jogos. Porque eles merecem", concluiu Jorge Jesus.