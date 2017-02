Continuar a ler

Pedro Carmona, técnico estorilista, avisou que tenciona vencer os leões e o Benfica no jogo seguinte, algo que Jesus vê como uma prova de confiança do espanhol no seu plantel: "Este novo treinador está a adaptar as suas ideias. Confia nas suas ideias, se ele diz que vai ganhar ao Sporting e Benfica é porque acredita nos seus jogadores. Nós não vimos um Estoril muito diferente do que era antes do novo treinador. Vai ser um jogo difícil, com este ou outro treinador. É sempre difícil na Amoreira".



Por fim, o treinador do Sporting frisou que serão os leões a ter a iniciativa do jogo e afirmou que a equipa tem todas as condições para sair vitoriosa.



"O Estoril não vai ter um ataque posicional muito forte, isso vai ter o Sporting. Vai ter boa organização defensiva, à espera de uma bola parada, de uma saída, porque em ataque posicional o Sporting não vai deixar fazer na maior parte do jogo.

Jorge Jesus não acredita em facilidades no encontro de sábado diante do Estoril . O técnico quer, por isso, um futebol rápido e de qualidade que garanta o triunfo do Sporting no reduto da equipa da Linha."Os jogos na Amoreira são sempre difíceis e ainda mais quando é com os grandes. Vamos encontrar uma equipa que precisa de pontos para fugir a uma posição à qual normalmente não está habituado e o Sporting precisa de pontos para chegar à frente o mais que puder. Vai ser um jogo disputado, onde o Sporting nalguns momentos pode ter algumas dificuldades e ser apertado, porque isso faz parte de um jogo de 90 minutos. Nem sempre as melhores equipas conseguem controlar os jogos nos 90 minutos. Estas equipas procuram o seu espaço e aproveitar os seus momentos, e nós vamos tentar que isso não aconteça, com um futebol rápido e de qualidade para atingir o objetivo, que são os três pontos", referiu em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões