Jorge Jesus esclareceu, sobre a questão de apostar ou não em jogadores da formação, que "contra factos, não há argumentos". O técnico lembrou o trabalho que tem sido realizado em Alvalade."O ano passado os resultados do Sporting foram surpreendentes. Não havia de pegar pelo Jorge Jesus pelos resultados, tinha de se pegar por outras coisas. Ação contra mim, não aposto na formação… e agora no Sporting. Num ano, nós - não fui eu - pusemos dois jogadores no onze. Tomara eu para o ano meter mais dois a titulares", frisou o técnico em conferência de imprensa.Por fim, Jesus deixou um número ilustrativo sobre a equipa no pós-mercado de inverno: "Vão ficar 11 jogadores da formação do Sporting em 21".

Autor: Luís Miroto Simões