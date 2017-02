Sábado, pelas 20.30, o Sporting recebe em Alvalade o Rio Ave, num duelo para o qual Jorge Jesus não espera facilidades. É que do outro lado estará uma equipa que, para Jorge Jesus, apresenta vários pontos fortes, nomeadamente a sua organização defensiva e capacidade ofensiva."O Sporting tem vindo a melhorar nas últimas jornadas em função daqilo que tínhamos estado a produzir. Tenho vindo a dizer que, de jornada para jornada, a equipa tem encontrado um nível muito bom. O jogo com o Moreirense é prova disso e este com o Rio Ave também será. É uma boa equipa, bem organizada do ponto de vista defensivo e, no aspeto ofensivo, tem bons posicionamentos táticos. Para além disso, tem jogadores de qualidade, alguns deles até deveriam ter tido outras oportunidades. Por exemplo o Tarantini, um jogador que passou ao lado de uma equipa grande. Tem qualidade, mas por isto ou por aquilo não foi. Tem muita qualidade na minha opinião... O Rio Ave vai complicar o jogo, terá momentos de posse com qualidade, pois é uma equipa que joga e sabe jogar. O Sporting vai tentar impedir isso ao máximo, de modo a que as suas ideias de jogo possam entrar mais em campo durante os 90 minutos e não como tem sido ultimamente, onde só as apresentamos nos últimos 45. Isso também mostra que a equipa está bem fisicamente. Não há jogos fáceis e este também não o será", advertiu o técnico leonino, em conferência de imprensa.Pela frente estará uma equipa habituada a complicar a vida aos grandes e é isso mesmo que Jesus espera. "Em termos estatísticos quer dizer que o Rio Ave é uma equipa que complica não só ao Sporting, mas aos grandes em geral. Tem tido, nos útimos anos, equipas com qualidade, com bons jogadores do ponto de vista individual e são coletivamente fortes. Por isso provoca sempre dificuldades nos adversários e amanhã sabemos que será difícil. A estatística está aí, mas amanhã queremos que não seja tão equilibrado e que seja mais a favor do Sporting", desejou.

Autor: Fábio Lima