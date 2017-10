Continuar a ler

Os leões, que ocupam o segundo lugar no escalão principal, apresentam um registo 100% vitorioso nos oito jogos disputados na Taça de Portugal frente ao Famalicão, que é sétimo no segundo escalão.A equipa de Alvalade vai defrontar pela terceira vez os famalicenses nas últimas quatro épocas, mas se na temporada 2014/2015, goleou (4-0) em casa, na temporada passada sentiu muitas dificuldades para se impor no Minho só conseguindo um 1-0."O Sporting é quase já uma fatalidade para o Famalicão. Admito que até nem é uma surpresa para nós. Quando estava a assistir ao sorteio, pensei logo, vai ser o Sporting", contou Jorge Silva.O dirigente realçou que alguns dos seus jogadores nunca jogaram num palco como o de Alvalade, algo que tem a certeza que "lhes dará motivação e não os deslumbrará ao ponto de não estarem focados no jogo", contando com o técnico Dito e com o diretor desportivo João Tomás na tarefa junto da equipa."São pessoas que estão habituadas a estas andanças. A sua influência será preciosa, bem como a dos adeptos que naturalmente, e como sempre, se irão mobilizar em torno do apoio à equipa", concluiu.A quarta eliminatória da Taça de Portugal está agendada para 19 de novembro.