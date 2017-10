O reencontro de Jorge Sousa com os leões foi frenético. Culpa dos lances mais polémicos, sobretudo do golo anulado a Bruno Fernandes e do validado a Bas Dost.

Corria o minuto 85 quando Guedes chutou para os céus a hipótese de avançar o Rio Ave no marcador. Não só marcou como viu Bas Dost fazer golo apenas um minuto e uns pozinhos depois. Era a segunda vez que os leões festejavam. Minutos antes, aos 71, Jorge Sousa acabaria por invalidar um golo por posição irregular de Bruno Fernandes. Foi preciso a intervenção de João Capela, vídeo-árbitro deste jogo, para que Jorge Sousa tomasse a decisão, cerca de meio minuto depois. Bas Dost bem protestou junto de Vasco Santos, o 4ª árbitro, mas nada havia a fazer.

