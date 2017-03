José Eduardo foi esta quarta-feira considerado culpado de crime de difamação agravada a Marco Silva e condenado a pagar 10 mil euros de indemnização ao treinador, que na altura dos factos estava à frente do Sporting, por danos não patrimoniais, e mais 5.400 euros ao Estado.Em causa estavam declarações do antigo jogador do Sporting sobre o técnico nas semanas que antecederam a sua saída dos leões, em 2015, tendo a acusação pedido uma indemnização total de 45 mil euros.

Autor: Bruno Dias