A Casa do Marquês, empresa de catering que tem como sócio maioritário o antigo futebolista José Eduardo, emitiu esta quinta-feira um comunicado a desmentir as acusações que lhe foram feitas por Paulo Pereira Cristóvão na denúncia que fez à Polícia Judiciária sobre alguns negócios da gestão de Bruno de Carvalho.

A Casa do Marquês confirma tudo aquilo que foi dito por Bruno de Carvalho, explicando que "é falso que tenha havido um prolongamento de contrato com a atual direção" do Sporting. "O contrato de prestação de serviços pela Casa do Marquês no Estádio de Alvalade, que data de 2003, sob a presidência de António Dias da Cunha, tem o seu término no final da atual época desportiva. No respeito do clausulado então celebrado, o SCP comunicou à Casa do Marquês por carta registada de 01/09/2017, a sua intenção de não renovar o contrato em curso. Nessa comunicação, o SCP abre a porta a um novo ciclo, através da celebração de um concurso, o que permite às duas entidades a possibilidade de avaliação das condições e confluências de interesses quanto à negociação e celebração de um novo acordo", pode ler-se.

A empresa de José Eduardo também garante que não tem "qualquer envolvimento" na Academia dos leões e explicou que o serviço no casamento de Bruno de Carvalho com Joana Ornelas foi "suportado, integralmente, pelos nubentes". "Efetuaram antecipadamente, por transferência bancária, em 28/06/17, o respetivo pagamento", lê-se ainda. Pelos "evidentes prejuízos materiais e pessoais que tais afirmações acarretam", a Casa do Marquês reserva-se ao "direito de tomar as providências necessárias à minimização dos danos causados".

Autor: Sérgio Krithinas