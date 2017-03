O empresário José Eduardo, condenado esta quarta-feira por difamação agravada a Marco Silva, reafirmou que não se arrepende do que disse sobre o treinador nas semanas que antecederam a saída deste do clube de Alvalade, em 2015, deixando em aberto a possibilidade de recorrer da sentença."Não me arrependo do que disse, porque é verdade e foi testemunhado pelo Virgílio e pelo [Augusto] Inácio. Em função disso, vamos ponderar o recurso", afirmou José Eduardo à saída do Campus de Justiça, em Lisboa, depois de ouvir a sentença que o condena a pagar 10 mil euros de indemnização ao treinador, por danos não patrimoniais, e mais 5.400 euros ao Estado.

Autor: Bruno Dias