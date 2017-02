Leia na edição de Record desta segunda-feira e no Record Premium todos os pormenores da reação de José Maria Ricciardi.

Em declarações exclusivas a, José Maria Ricciardi assume ter dito o que foi reproduzido este domingo em vários blogues e também por Pedro Madeira Rodrigues , mas esclarece que as declarações em causa - nas quais defendia que o Sporting devia perder a maioria na SAD - não se referem à atualidade."Aquelas declarações foram feitas no final da era Godinho Lopes, quando o Sporting se encontrava num estado calamitoso, nomeadamente quase em pré-falência", salientou o banqueiro, que é apoiante de Bruno de Carvalho e candidato ao Conselho Leonino pela lista do atual presidente.