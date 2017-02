José Maria Ricciardi não demorou a reagir às acusações que Luís Godinho Lopes lhe dirigiu em carta aberta . O banqueiro, de 62 anos, comenta as "mentiras" do anterior presidente do Sporting e classifica de "catastrófica" a gestão do seu mandato. Ricciardi conclui ainda que "Godinho Lopes está por trás de Pedro Madeira Rodrigues".Na edição impressa dede quarta-feira e no Record Premium a partir da madrugada pode ler todas as considerações de José Maria Ricciardi sobre Godinho Lopes, num exclusivo do nosso jornal.