Continuar a ler

"As declarações que têm sido proferidas pela candidatura adversária, nomeadamente pelo candidato à mesa da assembleia geral [Rui Morgado], terão resposta na altura certa. No debate e na entrevista que irá dar à Sporting TV, na próxima semana, Bruno de Carvalho terá oportunidade de esclarecer todos os sportinguistas e responder devidamente a todas as questões colocadas ", promete.



As eleições do Sporting estão marcadas para o dia 4 de março. "As declarações que têm sido proferidas pela candidatura adversária, nomeadamente pelo candidato à mesa da assembleia geral [Rui Morgado], terão resposta na altura certa. No debate e na entrevista que irá dar à Sporting TV, na próxima semana, Bruno de Carvalho terá oportunidade de esclarecer todos os sportinguistas e responder devidamente a todas as questões colocadas ", promete.As eleições do Sporting estão marcadas para o dia 4 de março.

Bruno de Carvalho responderá no momento oportuno aos ataques de que tem sido alvo por parte de Pedro Madeira Rodrigues e de elementos da sua lista. Em exclusivo a, o responsável pela comunicação da candidatura do atual presidente, José Quintela, lembra que Bruno de Carvalho não se demitiu de funções e que, por isso, tem de administrar o tempo disponível de forma criteriosa."O candidato Bruno de Carvalho não está desempregado. Continua a ser o presidente do Sporting Clube de Portugal e, enquanto presidente, tem de manter a responsabilidade de defender o clube e continuar a assegurar a atividade diária. Este é um clube que conta com 50 modalidades, pelo que o tempo tem de ser muito bem gerido e aproveitado", observa José Quintela, que anuncia esclarecimentos para breve.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves