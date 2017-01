Não está a ser fácil a caminhada do Sporting esta época. Com um novo treinador (Guillem Pérez) e um plantel renovado com alguns dos melhores jogadores do Mundo, a equipa de Alvalade ocupa o 4º lugar no campeonato, a 8 pontos do líder Benfica, e na Liga Europeia está já afastada da próxima fase. Mas o coordenador-geral da modalidade em Alvalade, José Trindade, apesar dos resultados destaca o bom ambiente no seio da equipa.

"Continua a existir um excelente espírito de grupo. O Sporting já se transformou no principal competidor dos habituais dois favoritos e tornou-se mais um candidato a todos os títulos. Na questão dos três pontos perdidos [com o Paço de Arcos, por utilização irregular de um jogador], esperamos pelo resultado do recurso que apresentámos na altura e, diz a minha experiência, que ainda vai durar algum tempo, uma vez que o Conselho de Justiça da federação não tem datas para efetuar as reuniões. Quero realçar que o Sporting no passado era fantasticamente bem recebido e mais nada. Hoje é um candidato e competidor", disse.

Incidentes O mais recente caso em que o Sporting está envolvido aconteceu na Liga Europeia, com os incidentes que ocorreram no final do jogo com o Forte de Marmi. "O Sporting ainda não recebeu qualquer notificação do CERS, no que diz respeito ao relatório dos árbitros [n.d.r.: Fernando Garcia e Ruben Pérez]. Se houver alguma penalização iremos apresentar recurso. Para já aguardamos com tranquilidade", sublinhou.



O dirigente leonino destaca a atitude "provocatória" de Enric Torner, que acusa de "falta de fair play" ao "provocar" o guarda-redes André Girão, "simulando depois ter sido agredido". No entanto, as imagens não são esclarecedoras, daí que o relatório dos juízes espanhóis seja determinante no inquérito que possivelmente será feito e para as sanções que eventualmente venham a ocorrer. E aqui é André Girão quem está na berlinda, podendo falhar os últimos jogos, com Quévert e Reus.



Mudanças e ajustes confirmados



Depois de várias temporadas no Benfica, José Trindade chegou ao Sporting para coordenar a secção, que continua a ter como responsável principal Gilberto Borges. "Sempre que existem mudanças tem de haver sempre alguns ajustes. Essas mudanças são de vários tipos até do foro de pensamento, mas tudo não se faz num só dia", disse Trindade.

Autor: Vítor Ventura