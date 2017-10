Jovane Cabral já tinha jogado na pré-temporada, mas apenas esta noite, em Oleiros , vestiu a camisola da principal do Sporting pela primeira vez. Fê-lo com direito a pouco mais de dez minutos em campo, mas nem o tempo reduzido retirou a alegria ao jovem leão."Senti-me bem, grato ao míster por mais uma oportunidade. Espero ter mais e aproveitar melhor da próxima vez. É sempre bom jogar na equipa principal. É um sonho que está a ser concretizado e só tenho de aproveitar ao máximo. Sempre tive o sonho, mas mantive a calma e fiz o que sei melhor, jogar futebol", começou por dizer, na zona mista do Municipal de Oleiros.Na ótica do jovem, de 19 anos, o papel de Jorge Jesus e Luís Martins, pela mensagem que passam, é fundamental. "Dão confiança no dia a dia e dizem-nos que só com trabalho se consegue chegar ao patamar acima. Quero aproveitar cada minuto que me têm dado. Temos de aproveitar da melhor forma", finalizou.

Autor: Fábio Lima