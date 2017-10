O jovem guarda-redes chileno Cristóbal Campos, de 18 anos, encontra-se por estes dias à experiência no Sporting, segundo adianta o portal Futchile, dedicado a partilhar informações de jogadores chilenos a atuar no estrangeiro. Segundo aquela publicação, o jovem formado nas escolas da Universidad de Chile, que já foi convocado para a seleção de Sub-20 chilena, encontra-se no nosso país ao abrigo do acordo de cooperação entre os dois clubes e, ao que parece, irá mesmo ficar em definitivo nos leões.

Autor: Fábio Lima