József Szabó nasceu no dia de Gelson Martins (11 de maio) e jogou no mesmo clube de… Cristiano Ronaldo antes de fazer nome no Sporting. Em 1926, após uma digressão a Portugal com o Haladás Szombathely, o antigo médio foi convidado a ficar na Madeira por dirigentes do Nacional e… nos 40 anos que se seguiram mudou a história do futebol português. E logo a partir dos episódios iniciais, ou não fosse ele o responsável por levar Pinga do Marítimo para o FC Porto.



"No futebol, o sucesso faz-se com 10 por cento de génio e 90 por cento de transpiração", defendeu. No Sporting, os números falam por ‘Mestre Szabó’, como ficou conhecido: é ainda, e a larga distância, o treinador recordista de jogos (299), épocas (11) e troféus (12), tendo conquistado o título de campeão por três vezes – os dois primeiros de sempre dos leões (em 1940/41 e 1943/44) e aquele que sentenciou o primeiro ‘tetra’ em Portugal (em 1953/54). Os métodos observados num estágio no Arsenal, em 1935, fizeram-no revolucionar o treino, na vertente física. É igualmente considerado o introdutor do conceito das escolas de futebol no nosso país. De resto, instituiu multas para quem chegasse atrasado e a fama de disciplinador precedia-o.





