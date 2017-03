"Não vamos defraudar as expectativas", prometeu Juande Ramos, que não esteve presente na sua ‘apresentação’ mas gravou uma mensagem em vídeo para o efeito. "Gostei muito do projeto que me foi apresentado. Queremos recolocar o Sporting na senda das vitórias", resumiu.



Horas depois, contactado por Record, Juande Ramos preferiu resguardar-se. "Ainda há muito por definir. Não há mais a acrescentar em ao que foi dito pelo Pedro", afirmou, não comentando a hipótese de assinar contrato por duas épocas a partir de junho, caso a Lista A vença as eleições: "Contrato de dois anos? O Pedro já disse tudo."

