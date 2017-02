Continuar a ler

"Gostei muito do projeto que me foi apresentado pelo Pedro[Madeira Rodrigues] e queremos recolocar o Sporting na senda das vitórias", concluiu o ex-treinador do





"Gostei muito do projeto que me foi apresentado pelo Pedro[Madeira Rodrigues] e queremos recolocar o Sporting na senda das vitórias", concluiu o ex-treinador do Málaga

O candidato à presidência do Sporting , Pedro Madeira Rodrigues, anunciou esta terça-feira que Juande Ramos será o treinador escolhido para comandar a equipa caso ganhe as eleições de dia 4 de março. O técnico espanhol só assumirá funções em junho, com a liderança da equipa a ficar a cargo do diretor-desportivo, Lazslo Bolöni, até ao fim da temporada.Num curto vídeo exibido durante o anúncio,confiante no projeto e com a ambição de voltar a colocar o Sporting na senda das vitórias. "Não vamos defraudar as expetativas", começou por afirmar.

Autor: Bruno Fernandes