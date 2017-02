Continuar a ler

Com esta decisão, o Tribunal da Relação de Lisboa vai ser obrigado a reformular o seu acórdão em finção da jurisprudência agora fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Desta maneira, os autos terão de ser enviados para o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa ou de Cascais, uma vez que apenas um deles será o tribunal territorialmente competente. Segundo o Observador, Rui Costa Pereira e Paulo Farinha Alves, advogados de Pereira Cristóvão, entendem que deve ser escolhido o de Cascais, mas a opinião não é unânime.



Este envio dos autos para o Tribunal de Instrução Criminal terá uma de duas consequências: a anulação do julgamento, a decorrer desde junho de 2016, ou a repetição da fase de instrução do processo.



Paulo Pereira Cristóvão estava a ser julgado, juntamente com outros 17 arguidos, na Instância Central Criminal de Lisboa por suspeitas dos crimes de associação criminosa, roubo, sequestro, posse de arma proibida, abuso de poder, violação de domicílio por funcionário e falsificação de documento. O julgamento começou em junho de 2016 e encontrava-se já na fase de alegações finais quando foi suspenso até à decisão do Supremo Tribunal de Justiça agora conhecida.



O argumento da defesa de Pereira Cristóvão era o dque que o juiz de instrução criminal que pronunciou os arguidos para julgamentonão tinha competência para fazê-lo e viu agora os conselheiros do Supremo dar-lhe razão.



Do grupo formado por Pereira Cristóvão fazia parte, alegadamente, Mustafá, líder da Juve Leo; três agentes da PSP; Um traficante de droga; e ainda outros dois arguidos. Segundo o Ministério Público, este grupo terá alegadamente praticado atos de extrema violência, com algumas vítimas a relatar situações de estrangulamento e uso de armas de fogo.



O Supremo Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso da defesa de Paulo Pereira Cristóvão e declarou a nulidade da decisão do juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, contrariando as decisões da primeira instância e do Tribunal da Relação de Lisboa sobre recursos idênticos.Os juízes do Supremo Tribunal de Justiça consideraram que o TCIC não é o tribunal competente para julgar Pereira Cristóvão e outros 17 arguidos no caso em que o antigo inspetor da Polícia Judiciária é suspeito de ter formado um grupo para assaltar empresários sobre o pretexto de estar a realizar buscas judiciais autorizadas por um juiz de instrução criminal.