Julio Velázquez acredita que Cristiano Piccini tem condições para se afirmar no Sporting. O técnico espanhol, de 35 anos, que começou a época no Belenenses e está agora no Alcorcón, trabalhou com o lateral-direito italiano no Betis, em 2014/15. "Treinei-o quando ele chegou da Fiorentina. No plano pessoal, é um miúdo fantástico, extraordinário, muito boa pessoa e muito bom companheiro, um jogador de grupo, que quer evoluir diariamente e está sempre disponível para aprender", introduz Velázquez, sobre o defesa que está prestes a ser anunciado como reforço do Sporting para as próximas cinco épocas, até 2022.

Os elogios são extensíveis ao plano futebolístico. "É um ala que tanto pode jogar como lateral, tendo um extremo à sua frente, como fazer ele próprio todo o corredor , em função do sistema ou do modelo da equipa. É um jogador potente, de grande capacidade física e profundidade, que chega bem a zonas de finalização e tem uma vocação ofensiva bastante acentuada", descreve.

Continuar a ler