Continuar a ler

Ainda de olho nesse encontro, Allegri admite ainda ter dúvidas quanto à equipa a apresentar em Lisboa. "Tenho algumas dúvidas em relação a esse jogo. Tenho de tomar decisões e para chegar ao final da temporada em boa forma temos de ter um plano completo e competitivo", disse.



Lembre-se que a Juventus derrotou o Sporting por 2-1 na terceira jornada do Grupo D, tendo de momento mais 3 pontos do que os leões. Caso vença em Alvalade, a Vecchia Signora passa a ter 6 pontos de avanço sobre o Sporting, ficando a faltar a disputa de apenas dois encontros. Ainda de olho nesse encontro, Allegri admite ainda ter dúvidas quanto à equipa a apresentar em Lisboa. "Tenho algumas dúvidas em relação a esse jogo. Tenho de tomar decisões e para chegar ao final da temporada em boa forma temos de ter um plano completo e competitivo", disse.Lembre-se que a Juventus derrotou o Sporting por 2-1 na terceira jornada do Grupo D, tendo de momento mais 3 pontos do que os leões. Caso vença em Alvalade, a Vecchia Signora passa a ter 6 pontos de avanço sobre o Sporting, ficando a faltar a disputa de apenas dois encontros.

A Juventus ainda joga no sábado para a Serie A, ainda para mais diante do AC Milan, mas a mente de Massimiliano Allegri já está no encontro da Liga dos Campeões, marcado para terça-feira, diante do Sporting. E, nesse sentido, Allegri até pondera fazer algumas alterações no jogo de sábado para tentar assegurar desde já o apuramento para os oitavos-de-final da Champions..."O jogo de Lisboa será importante, pois o nosso primeiro objetivo é passar à fase a eliminar da Liga dos Campeões. Claro que o jogo de amanhã é importante e vamos prepará-lo da forma correta. Mas o jogo decisivo é na terça-feira, pois o campeonato será jogado no final da época, ao passo que o apuramento para a próxima fase da Champions está já em jogo", atirou o técnico.

Autor: Fábio Lima