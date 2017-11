Continuar a ler

No estádio da Juventus, a vitória foi tranquila, apesar de só aparecer na segunda parte, com o marcador a dilatar-se com os golos do croata Mandzukic (52), de Sciglio (60) e do marroquino Benatia (71).



Quanto ao Nápoles, segurou a liderança - pressionado pelo Inter - com a vitória de hoje. Coube ao brasileiro Jorginho apontar, aos 33 minutos, o único golo da partida.



O AC Milan, por seu turno, não foi além de um 'nulo' na receção ao Torino, permanecendo na sétima posição. Outro empate, mas a uma bola, registou-se na receção do Génova, de Miguel Veloso, ao Roma.



Stephan El Shaarawy adiantou a Roma no marcador aos 59 minutos, mas Gianluca Lapadula acabaria por empatar na conversão de um penálti aos 70 minutos, antecedida da expulsão do médio do Roma Daniele De Rossi.



A Juventus, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, derrotou por 3-0 o Crotone, em jogo da 14.ª jornada do campeonato italiano, mantendo-se a formação de Turim no terceiro lugar.Mais cedo, o líder Nápoles batera a Udinese, por 1-0, e no sábado o Inter ganhou por 3-1 em Cagliari, pelo que o top-3 se mantém inalterado: Nápoles com 38 pontos, Inter com 36 e Juventus com 34.

Autor: Lusa