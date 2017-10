Continuar a ler

A SPAL, que não ganha desde 27 de agosto e segue no penúltimo lugar com 5 pontos, ainda respondeu por Paloschi (34'), mas a 'vecchia signora' não perdoou na segunda parte. Aos 65', o argentino Gonzalo Higuaín voltou aos golos e o colombiano Juan Cuadrado fechou as contas aos 70'.Com o triunfo, a Juventus mantém-se na perseguição ao Inter, que tem mais um ponto depois de ter ganho (3-2) na terça-feira à Sampdoria, e ao líder Nápoles, que também venceu hoje na visita a Génova por 3-2 e segue na frente com 28 pontos. O ex-benfiquista Taarabt ainda adiantou a equipa de Miguel Veloso (saiu aos 61'), mas Dries Mertens bisou e os napolitanos (com Mário Rui no banco) não deixaram escapar os três pontos, embora tenha sido um autogolo de Zukanovic a garantir a vitória.Destaque ainda para a vitória da Lazio - com Nani a entrar aos 73' e Bruno Jordão sem sair do banco - no reduto do Bolonha, por 2-1, num encontro em que Lulic fez um golo e um autogolo, enquanto Immobile desperdiçou um penálti. Já a Fiorentina ganhou de forma mais tranquila, por 3-0, frente ao Torino, numa partida que contou com Bruno Gaspar a partir dos 79' - Gil Dias ficou no banco viola.Caricato foi o que aconteceu em Cagliari, onde o lanterna-vermelha Benevento esteve muito perto de garantir o primeiro ponto na Serie A mas deitou tudo a perder nos instantes finais: é que, depois de Faragò ter adiantado os anfitriões logo aos 9', os visitantes empataram o jogo aos 90'+4, num penálti de Iemmello, para verem Pavoletti garantir o triunfo do Cagliari no minuto seguinte.Veja o direto do Juventus-SPAL e a classificação da Serie A