O Sporting continua a não tomar qualquer posição sobre a detenção por parte da Polícia Judiciária do seu atleta Ricardo Fernandes, campeão nacional, europeu e mundial de kickboxing WAKO Pro. Record tentou falar com Rui Caeiro, vice-presidente do Sporting para as modalidades, mas o dirigente leonino não quis comentar.

Recorde-se que a PJ realizou uma operação contra a segurança ilegal em discotecas de Torres Vedras, devido a suspeitas de tráfico e posse de armas proibidas, sequestro e corrupção, tendo sido detidas mais nove pessoas, entre as quais um agente da PSP e um da GNR.

