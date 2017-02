Baye Ba, selecionador sub-20 do Mali, lamentou não poder contar com Kiki Kouyaté, central da equipa B do Sporting, devido a uma recusa dos leões."Tenho-o chamado várias vezes, mas sem sucesso. Ele quer vir à seleção, mas o seu clube não o deixa. Estamos em contacto permanente e eu sei que é esse o seu desejo", revelou o técnico, citado pela Footmali, que contava que o defesa viajasse para a Zâmbia.