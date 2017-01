Continuar a ler

"Falta um bom Mário Jardel. Eu tive a sorte de ter o verdadeiro Mário Jardel. O Sporting precisava agora de um goleador como ele".



O último técnico campeão pelo Sporting recordou ainda o que viveu em 2001/2002. "Fico nervoso quando falo nisso. Parecia um louco no ano em que fomos campeões. Tive de sofrer, gritar, chorar, mas conseguimos vencer". "Falta um bom Mário Jardel. Eu tive a sorte de ter o verdadeiro Mário Jardel. O Sporting precisava agora de um goleador como ele".

Com o Sporting a 8 pontos do líder do campeonato, Benfica, Laszlo Bölöni não acredita num "milagre" que possa ainda fazer com que os leões conquistem o título."Oito pontos é muito. Não há milagres. O Sporting podia fazer um milagre, mas era preciso também que os outros cometessem muitos erros", afirmou o antigo treinador dos verde e brancos em entrevista ao "Correio da Manhã", apontando o que faz falta à equipa de Jorge Jesus.

