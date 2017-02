Laszlo Bölöni recebeu com agrado o convite de Pedro Madeira Rodrigues para ser o coordenador desportivo do Sporting, caso o gestor vença as eleições de 4 de março. Em declarações a Record, o romeno, campeão em Alvalade como técnico em 2002, destacou as mais-valias do projeto para o qual foi convidado."O projeto é muito interessante, ambicioso. O importante para mim é que o projeto seja bom. Apreciei o projeto, que tem uma vertente de formação sempre importante. Porque não vou ser treinador? Foi o que decidimos. Para mim é um prazer que alguém se lembre do meu trabalho no Sporting. Ficou uma grande recordação dos tempos que passei em Portugal", afirmou Bölöni ao nosso jornal.

Autor: Alexandre Moita