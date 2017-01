Apesar de o plantel do Sporting estar numa fase de emagrecimento, processo executado em conjunto por Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, a SAD dos leões continua no mercado, neste caso em busca de um jogador para reforçar a lateral-direita da defesa.

O objetivo, sabe Record, é nutrir a equipa de uma solução a longo prazo, concorrendo com Ezequiel Schelotto, ítalo-argentino que no passado dia 6 prolongou o contrato que o liga aos leões até 2019, ficando com uma cláusula de 45 milhões de euros.

