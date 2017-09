O calendário assim o exige e a verdade é que o Sporting começa já hoje a preparar o embate com o Barcelona. Depois do exigente jogo em Moreira de Cónegos, a equipa de Jorge Jesus começa já a preparar o desafio com o Barcelona, para a Liga dos Campeões, que se disputa na quarta-feira, em Alvalade.A semana por si só já se avizinha exigente, mas o embate com o FC Porto, no domingo, vem acentuar esse cenário. Por isso, o Sporting não vai ter folgas até ao jogo com os dragões, em que terá a possibilidade voltar ao comando do campeonato caso saia vitorioso. O rival encontra-se agora a dois pontos.