Na terça-feira,deu conta do interesse do Sporting no jovem avançado uruguaio Joaquin Ardaiz , mas a missão não se afigura nada fácil para a formação leonina na corrida pelo dianteiro que até já apontado como sucessor de Luis Suárez. É que, segundo este sábado adianta o 'The Sun', o dianteiro, de 18 anos, está também na mira de gigantes ingleses ( Chelsea City ) e também do Barcelona Para mais, o jogador do Danubio surge avaliado pelo jornal inglês nuns estonteantes 29,4 milhões de euros, uma verba claramente muito acima daquilo que o Sporting estará disposto a investir num jogador.

Autor: Fábio Lima