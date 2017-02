‘Sui generis’. É a expressão que melhor descreve o mercado de janeiro do Sporting. A SAD dos leões optou pelo emagrecimento do plantel e reformulou a equipa sem contratar jogadores pela via tradicional. Ao contrário de outras temporadas, o Sporting optou por fazer regressar a prata da casa.Bruno de Carvalho decidiu-se pelo ‘resgate’ dos empréstimos de cinco jogadores, ainda que apenas três deles tenham voltado por razões meramente desportivas: João Palhinha – que já jogou com Marítimo e P. Ferreira, e agora prepara-se para ser utilizado com o FC Porto –, Francisco Geraldes e Daniel Podence. Palhinha esteve cedido ao Belenenses e foi titular indiscutível, enquanto Geraldes e Podence voltam do Moreirense.As entradas de Palhinha, Francisco Geraldes e Podence vêm, no fundo, colmatar as saídas de Elias, Petrovic, Markovic ou André – esta deve ser oficializada nos próximos dias, pois o mercado no Brasil fecha a 4 de abril – contratados no início da época, sem consequências no rendimento da equipa. Palhinha é um médio-defensi, que regressa para ser alternativa mais forte a William Carvalho, algo que Petrovic nunca conseguiu ser. Francisco Geraldes é um médio ‘box-to-box’, cuja utilização pode permitir aliviar a carga competitiva de Adrien Silva sem que a equipa se ressinta da ausência do capitão como quando este foi rendido por Elias. Podence é um extremo que Jorge Jesus pretende adaptar à posição de segundo avançado, tal como fez na pré-época, por exemplo. Para além destes três jogadores, regressaram também André Geraldes e Ryan Gauld, na sequência da polémica que envolveu Sporting e V. Setúbal. O lateral passa a concorrer com Schelotto e Esgaio, enquanto o médio deverá treinar-se com a equipa principal e jogar pela B.Mais do que pensar na segunda metade da época, a nova política da SAD visa a próxima temporada. Jesus anunciou a intenção clara de integrar mais jogadores formados na Academia Sporting. "Vão ficar 11 jogadores da formação em 21", prometeu recentemente o treinador dos leões.

Autor: Alexandre Moita