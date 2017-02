Ponto final na especulação: Sebastián Coates vai continuar a representar o Sporting para lá desta temporada. Esta quinta-feira os leões asseguraram ter assegurado a contratação do defesa central uruguaio, que desta forma passa a ser em definitivo um futebolista da equipa de Alvalade, agora com contrato até 2022.Cedido desde o ínicio de 2016 pelo Sunderland, o defesa uruguaio, de 26 anos, custa cinco milhões de euros aos leões, o valor que estava fixado na cláusula de opção acordada com os ingleses, que assim conseguiu resolver um potencial problema, isto porque o uruguaio estava também na mira do Benfica. Recorde-se que o Sporting já tinha manifestado intenção de accionar a cláusula de opção junto do Sunderland, mas faltava o acordo com o defesa, que agora foi alcançado.Assegurado em definitivo, o internacional uruguaio fica blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima