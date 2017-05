Eis que, no último jogo da época, paira a questão em Alvalade: à terceira será de vez? Apesar de a receção ao Chaves servir meramente para cumprir calendário - o 3º lugar está garantido -, o Sporting ainda joga o orgulho. É que, nos dois anteriores confrontos com os transmontanos, a equipa de Jorge Jesus nunca conseguiu encontrar o caminho da vitória.

O primeiro duelo de 2016/17 entre as duas equipas deu-se em Chaves, a 14 de janeiro, terminando com um empate (2-2), na 17ª jornada da Liga, resultado que até motivou intervenção de Bruno de Carvalho no balneário. Três dias depois, no mesmo terreno, a situação... piorou. Uma derrota (0-1) atirou o Sporting para fora dos ‘quartos’ da Taça de Portugal.

Continuar a ler

O ‘take 3’ deste embate terá lugar no domingo, agora em Alvalade. Para além de atuar pela última vez este ano em casa - e do natural desejo em querer encerrar a época com... chave de ouro -, os leões vão também à procura da vingança. Leonardo Ruiz nos ‘A’ Em relação à preparação do jogo com o Chaves, nota de destaque para a presença de Leonardo Ruiz, avançado colombiano da equipa B, no treino de ontem, na Academia.

Autor: Ricardo Granada