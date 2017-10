Continuar a ler

Instruções a William



Nos 15 minutos abertos à imprensa, destaque para o diálogo particular entre Jesus e William, logo no início do último treino em solo português antes do embate de hoje. Os leões abdicaram do tradicional treino de adaptação à iluminação e relvado do palco do jogo. Esta manhã, há treino em Turim, mas não no Juventus Stadium.



Alan e Tobias são os únicas de baixa



Alan Ruiz, a par de Tobias Figueiredo, não se treinou. O criativo argentino ainda recupera da lesão muscular na perna esquerda e, por isso, ficou no ginásio a correr na passadeira, entre outros exercícios, tal como documentou numa foto publicada na rede social Instagram, na qual partilhou uma mensagem a prometer regressar mais forte. Alan Ruiz, de 25 anos, ainda deve ficar o mês de outubro fora de competição. À partida, deve recomeçar a fazer trabalho no relvado na próxima semana, e só depois irá recuperar os índices físicos exigidos.

Horas antes da viagem para Turim, onde hoje o Sporting joga com a Juventus, o treinador dos leões, Jorge Jesus, orientou o último treino em Portugal, na Academia Sporting.Muitos sorrisos, boa disposição e excelentes notícias para o técnico, que pôde contar com Fábio Coentrão e Doumbia sem qualquer restrição física. Tanto o defesa como o avançado surgiram no relvado e treinaram-se integrados com o restante plantel às ordens do Jorge Jesus. Como Record já detalhara, em primeira mão, o costa-marfinense espreitava a oportunidade de ser convocado para Turim, depois de recuperar de uma lesão muscular contraída com o Barcelona (27 de setembro). E assim foi. Já Fábio Coentrão vai voltar à titularidade hoje, ele que, à semelhança de Doumbia, não joga desde o desafio com o Barça. Há três semanas, portanto.

Autor: Alexandre Moita