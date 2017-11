Diante dos minhotos, foi decisivo na marca dos 11 metros, mas é através do tiro exterior que mais impressiona. Se formos a analisar todos esses seis golos do médio apontados dentro de portas, quatro dos mesmos foram alcançados de fora da área – para além de uma finalização na cara do guardião Caio Secco, do Feirense, e o penálti de ontem. Ora, puxando à mesa o livro de registos de todas as equipas da Liga, constatamos que nenhum outro jogador é tão mortífero neste capítulo como Bruno Fernandes. Os que mais se aproximam são Jonas (Benfica), André Sousa (Belenenses) e Xadas e Danilo (Sp. Braga), quarteto que leva dois golos cada por intermédio de tiros exteriores.