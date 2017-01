Continuar a ler

Recorde-se que o argentino assinou o golo inaugural da vitória do Benfica, por 2-1.

O último lugar do pódio pertence a André Horta, que assinou um golo de belo efeito ao Tondela, na ronda inaugural da Liga.



Foram colocados 17 golos à votação, um por cada jornada. Recorde-se que o argentino assinou o golo inaugural da vitória do Benfica, por 2-1.O último lugar do pódio pertence a André Horta, que assinou um golo de belo efeito ao Tondela, na ronda inaugural da Liga.Foram colocados 17 golos à votação, um por cada jornada.

O golo de Fábio Martins, apontado no passado sábado ao Sporting, foi eleito o melhor golo da primeira volta da Liga. O remate inspirado do jogador do Chaves, que valeu o empate aos flavienses, recolheu 35 por cento dos votos, na eleição promovida pelo nosso site (www.record.pt).Em segundo lugar ficou Salvio. Treze por cento dos nossos leitores elegeram o golo que o extremo marcou ao Sporting, na partida disputada no Estádio da Luz, a contar para a 13ª jornada da Liga.