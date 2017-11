Continuar a ler

Hora das decisões



O foco na vitória foi também replicado por Pana Tachtsidis, médio de 26 anos que encara o jogo como "uma final". "Viemos aqui para dar tudo. Estamos à espera de dificuldades, mas se dermos 110 por cento de nós podemos parar qualquer adversário", atirou. O foco na vitória foi também replicado por Pana Tachtsidis, médio de 26 anos que encara o jogo como "uma final". "Viemos aqui para dar tudo. Estamos à espera de dificuldades, mas se dermos 110 por cento de nós podemos parar qualquer adversário", atirou.

Na conferência de imprensa de antevisão ao reencontro com os leões, Takis Lemonis desdobrou-se em elogios ao Sporting. O técnico do Olympiacos, que assumiu o cargo já depois do embate da primeira volta entre as duas equipas, sublinhou que irá encarar o duelo de hoje como se de um contra Barcelona ou Juventus, os ‘tubarões’ do grupo, se tratasse."O Sporting não está muito distante do Barça ou Juve. É uma equipa de alto nível, com um bom treinador", começou por atirar o técnico grego, de 57 anos, apontando o contra-ataque dos verdes e brancos como um dos pontos fortes a neutralizar: "Obviamente que nos preparámos para isso, foi assim que criaram dificuldades ao Barcelona e Juventus. Quanto a nós, sabemos que a necessidade de vencer é imperativa", rematou o timoneiro dos heptacampeões gregos, que ontem foram multados em 60 mil euros, por conta da invasão dos seus adeptos na receção ao Barça, em outubro.