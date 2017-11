Continuar a ler

Até ao intervalo a vantagem foi aumentada por Carole Costa (20'), Ana Leite (25'), Ana Borges (30') e Tatiana Pinto (33', novamente de penálti).



No regresso do intervalo esperava-se uma maior reação do UR Ferreirense, mas foi o oposto qe aconteceu. O jogo foi verdadeiramente de sentido único, com a guarda-redes Inês Pereira a ser uma autêntica espectadora enquanto as companheiras de equipa iam alimentando a goleada, com golos de Fátima Pinto (53'), Ana Borges (56') e a recém-entrada Neuza Besugo (63').

A equipa de futebol feminino do Sporting continua imparável na liderança da Liga. As leoas golearam este sábado o UR Ferreirense por 8-0 em jogo antecipado da 6.ª jornada (restantes jogos são no domingo).A formação orientada por Nuno Cristóvão entrou praticamente a ganhar, com a formação de Anadia a cometer uma falta na entrada da área, que a árbitra Ana Aguiar nem hesitou em considerar penálti, que Tatiana Pinto converteu logo aos 3 minutos, num momento em que chovia copiosamente na Academia dos leões.

Autor: Cláudia Marques