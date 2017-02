O Sporting anunciou que José Trindade deixou o cargo de coordenador geral do hóquei em patins do clube. Em comunicado, o clube de Alvalade divulgou que "após reunião de análise e avaliação técnica do decorrer da época de hóquei em patins 2016/2017, entendeu, por mútuo acordo, terminar a ligação profissional que mantinha com o Engenheiro José Trindade", a quem deseja "as maiores felicidades pessoais e profissionais".

José Trindade estava em Alvalade desde dezembro de 2015, depois de deixar o rival Benfica clube pelo qual conquistou vários títulos. A saída da Luz surpreendeu até os próprios responsáveis encarnados e inseriu-se numa aposta do próprio Bruno de Carvalho, que pretendia recolocar o hóquei leonino na rota dos títulos.





