O Sporting assinou um protocolo com o Internacional de Porto Alegre para a área da formação, que abrange partilha de jogadores. No ato da assinatura, Luís Roque destacou a parceria. "O Inter é um dos clubes com mais tradição formadora no Brasil", disse o membro do Conselho Diretivo, ao lado de Rui Caeiro, do mesmo órgão, e Guilherme Pinheiro, da SAD do Sporting.